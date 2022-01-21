據報導，中國和美國正商討安排兩國高層對話，討論核心國家安全問題。

英文南華早報今天在報導中表示，兩國正在討論安排這次會晤，中方代表是中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，美方代表是總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

報導表示，雙方將會討論核心國家安全問題，並形容這可能是一次「緊要關頭」的會晤。

但報導引述知情人士說，目前雙方在將涉及的議題範圍以及應由誰參加等方面存在分歧。

去年10月，楊潔篪和蘇利文也曾在瑞士會晤，就中美關係和有關問題交換意見。