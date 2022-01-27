張庭與林瑞陽在大陸的公司去年驚傳被當局調查，資金遭凍結台幣26億元，而張庭夫妻第一時間轉發公司聲明，強調會配合當局調查，一切絕對合法，接著多個社群網站帳號便被停權，如今下落不明。其實張庭與林瑞陽將事業轉戰到大陸已經多年，為何會在去年突然被相關單位「關心」，大陸媒體報導，恐與去年一起TST創始代理人涉及詐騙案有關。

據《網易娛樂頻道》報導，去年有一則消息是有兩位民眾在網上購物時利用抵用券漏洞獲利百萬，後來有媒體起底，所涉及的購物平台正是張庭旗下的「TST庭秘密商城」，而涉案的兩位民眾也不是一般人，正是TST「創始人」等級的代理人。

大陸媒體報導張庭公司旗下的創始代理疑因涉嫌詐欺被告。（圖／翻攝自網易娛樂頻道）

從陸媒得到的判決書顯示，被告人朱某利用商城旗下的漏洞，將商品結帳後又取消，其平台原先促銷用的平台現金券便會因為訂單取消回到個人帳戶，朱某利用此方法惡意下單1123次，實質只付款了91萬人民幣（約400萬台幣），卻得到565萬人民幣（約2475萬台幣）的商品，因此被告詐欺，但朱某的律師卻認為朱某所買的商品價值根本不到565萬，真正價值只有70萬人民幣（約306萬台幣），朱某已經付了91萬，認為上海達爾威公司並無損失。

張庭旗下商城常推出優惠券，有人以此漏洞賺進不少錢。（圖／翻攝自網易娛樂頻道）

對此，判決書顯示，朱某一審遭判有期徒刑7年，並處罰金人民幣50萬元，而知情人稱另一名李某曾和朱某到上海庭秘密總部開會討論此事，張庭要求兩人用原價償還貨款，但朱、李不答應，張庭便決定報警，因李某還在哺乳期，涉案金額比朱某小，所以處以交保候審。

陸媒報導張庭公司被舉報內幕。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

至於這回張庭的公司為何會因涉嫌營銷被查？報導指出，另一名來自河北的TST代理媛媛（化名）得知兩位代理被告被抓後忿忿不平，相當不滿張庭夫妻的行事風格，不僅主動離開TST，更私下向監管部門舉報張庭公司，回頭咬前老闆一口，但對這說法，張庭夫妻等當事人暫無回應，不知真偽，報導中也指朱某不服一審判決，已向法院提出上訴，目前正被羈押中，開庭日期仍未定。