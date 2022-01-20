張庭與林瑞陽夫妻近年在大陸靠著保養品微商事業，傳聞累積了至少1200億台幣身家，更是榮登當地的繳稅王，未料上月卻傳出涉及營銷被查，張庭與林瑞陽的多個帳號被禁言，至今下落不明。而先前曾和張庭夫妻有合作的明道好友祝釩剛昨(19日)出席活動，鬆口張庭一家如今被困在當地似乎走不了，也透露明道或多或少被波及，他知道一些內情，但不方便多說。

張庭與林瑞陽多年前拋下演員工作後，開始到大陸經營保養品與房地產等事業，搖身變成富豪，但人紅是非多，去年9月就驚傳出狀況，張庭旗下擔任法定代表人的9間公司突然被核准註銷，還傳聞張庭打算帶家人回台灣，對此，張庭友人當時澄清張庭沒有要回台灣，至於註銷旗下9家公司是因為「沒有開展業務，沒有存續必要」。

祝釩剛曝明道有受張庭事件波及。（圖／中時資料照片）

上月底，張庭與林瑞陽公司驚傳遭查，對此，有媒體詢問國台辦發言人馬曉光，求證林瑞陽涉嫌違法事件，是否算是給大陸台企台商的「提醒」？馬曉光態度保留說：「我們會進一步了解情況。從有關部門發布的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關。我想強調的是，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。」

祝釩剛昨現身《天篷直播SHOW》活動，他先前都在大陸開直播工作，最近回到台灣，他分享和明道有聯繫，希望之後有機會邀183 CLUB成員參加節目，至於明道近況，祝釩剛語帶保留，承認明道有因張庭事件受牽連，但無法透露，若進入調查階段，也無法輕易回台，而張庭目前「好像很嚴重」，祝釩剛說她們一家目前似乎在大陸無法脫身。