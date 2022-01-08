張庭與林瑞陽夫妻檔近年到大陸做生意，累積了近千億台幣身家，還榮登當地的繳稅王，但近日驚傳兩人旗下公司因涉嫌傳銷遭查，26億台幣資金慘遭凍結，對此，張庭和林瑞陽第一時間強調會配合調查後就沒再發聲，陸媒則報導，張庭品牌的網上旗艦店疑似已被下架，在多個電商平台都搜不到相關店鋪訊息。

據《澎湃新聞》報導，張庭與林瑞陽的品牌「TST庭秘密」先前透過多個電商平台販售產品，但6日當地記者發現，TST庭秘密在電商平台的旗艦店似乎遭到下架，TST庭秘密的直播間目前已經暫停直播，而短影片平台的商城仍可買到相關產品，對此，求證TST庭秘密客服，對方建議可以轉而下載TST庭秘密商城的官方APP，便可繼續下單購買產品，但未回應旗艦店是否遭下架等問題。

大陸媒體報導，TST庭秘密官方旗艦店疑被下架搜尋不到。（圖／翻攝自澎湃新聞微博）

張庭與林瑞陽淡出演藝圈後，近年在大陸經營微商和房地產，傳聞賺進約1500億身家，去年9月一度傳出張庭無預警註銷了在大陸的9間公司，計畫回到台灣，對此，張庭友人當時澄清他們一家人還是在大陸，至於撤銷公司，僅因「沒有開展業務，沒有存續必要」，否認事業亮紅燈。未料上月底兩人經營的上海達爾威公司因涉嫌傳銷遭查，又因兩人微博、抖音因「違反法規」被禁言，導致張庭和林瑞陽至今下落不明。

報導指出，「TST庭秘密」今年元旦仍正常營運宣傳活動，並在公眾號「TST微庭商城」中貼出活動海報，上面意有所指寫下：「我們不懼風雨，不懼任何流言蜚語」，如今該品牌的官方旗艦店疑被下架無法搜尋，媒體轉而詢問電商平台客服，對方的回應是該店鋪確實已經無法查訊，但具體原因要搜尋店鋪ID才能確定。