大陸國務委員兼外交部長王毅27日應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題玩火，停止各種反華遏華「小圈子」。
央視新聞報導，王毅指出，2021年11月中美元首視訊會面時，大陸國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，美國總統拜登也表示美國不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不支持「台獨」。王毅表示，但美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。
王毅表示，中美無意改變對方兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。他強調，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。
布林肯回應，拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的一個中國政策沒有改變。
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