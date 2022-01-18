2022年印度女子亞洲盃足球賽即將點然戰火，本賽事是2023年紐澳女子世界盃資格賽，由於明年女子世界盃擴編參賽名額，中華隊若能本屆亞洲盃取得前6名（若澳洲也在前6名內），就能收下世界盃門票，全隊已經在印度備戰，期許傳回佳績。

大會18日下午進行賽前記者會，總教練越後和男表示對於能挑戰亞洲盃非常興奮，並會做好準備面對每場關鍵比賽。越後也分享旅日門神蔡明容與程思瑜與球隊會合後，讓球隊士氣大振，兩位選手也將旅日的經驗傳承給隊友，相信中華女足能踢出令人激賞的表現。

代表中華女足隊出席賽前記者會的隊長丁旗，透露球隊目前氣氛很好，對於問鼎亞洲盃都很興奮，大家練球後除了球隊會議以外，彼此休息時間也會繼續討論場上該改進注意的地方，也知道這次亞洲盃攸關世界盃資格，目標就是要前進世界盃。

2023年世界盃女足賽參賽名額從24隊增為32隊，加上澳洲是東道主，亞洲區名額從5隊增加到6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席，假如中華女足能順利闖進亞洲盃前6強，就篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。

中華隊在亞洲盃小組賽首戰面對中國大陸，時間是20日下午6點，雙方近期曾在2018亞運、2019東亞盃4強決賽及2020東京奧運資格賽交手，中華隊以0比1、0比2、0比5不敵對手。大陸曾在亞洲盃女足賽完成7連霸、8度封后的大陸隊，是賽史奪冠次數最多的國家，但從2006年後就無緣冠軍，中華隊曾於1977到1981年連3屆帶走冠軍，近兩屆冠軍則是日本隊。