4大公投將於明日決戰，藍綠兩黨努力宣講拉票，繼參選台北市議員的「焦糖」陳嘉行宣講時遭攻擊，國民黨台北市議員李柏毅今在大安公園街講時，也被老婦飆罵、甩耳光，只因2人立場不同，讓他感嘆台灣在民進黨帶領下漸漸撕裂，民眾只剩下意識形態和仇恨，希望明日大家都能憑藉自身意志投票，別再受到操弄。

今日上午8時左右，李柏毅正在信義路新生南路口街講，卻突然有位路過老婦上前嗆聲，質疑國民黨「為何要推動公投」、「不知道拒吃萊豬台灣會被大陸併吞嗎」等語，李當下低聲回應和解釋，隨後卻被打一記耳光，一旁助理見狀立刻報警才讓老婦停手、轉身離去。

「我真的非常覺得失望、難過。」李柏毅感嘆，公投只剩下倒數一天，今日街講時卻被自稱80幾歲的阿婆賞巴掌，只因2人公投理念不符合，對方是贊成四個不同意。他認為，台灣最美的風景是人，台灣最重要的價值就是自由以及民主，但在民進黨帶領下漸漸被撕裂了，民眾只剩下意識形態和滿滿仇恨。

李柏毅說，他希望所有民眾都能冷靜，保持平常心，用自己的意志投下公投票，不要再有意識形態，不要再被別人操弄，因為公投票投下去代表的是我們的未來，他認為國家的未來及我們下一代，都要靠自己來守護。