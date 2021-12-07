台大醫院心臟檢查室主任王宗道。（林周義攝）

全民健保開辦滿26年，累積大量就醫資訊，是人工智慧（AI）發展重要基礎。今健保署與台大醫院簽署合作備忘流（MOU），未來將利用健保影像資料，為民眾自動計算心臟鈣化分數，進行「科學算命」，協助了解心血管疾病風險，最快可在明年第1季上線，預估每年可讓750人免死於心血管疾病。

健保署長李伯璋、台大醫院院臟吳明賢今共同簽署合作備忘錄，雙方將建置全球首個以影像資訊為基礎的心血管風險資料庫，讓民眾在「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，瞭解本身是否為心臟病高風險族群。

2018年起，健保署起加入國發會「亞洲矽谷試驗場域計畫」，辦理醫療影像倉儲建置及人工智慧應用，而台大醫院心臟檢查室主任王宗道所帶領的Taiwan CVAI團隊亦參與該試辦計畫，並在去年10月發表「開發心臟主動脈鈣化／脂肪全自動分析AI模型」。該模型結合全民健保CT影像大數據，為全世界唯一能自動分類及計算胸腔鈣化／脂肪定量AI模型。

王宗道表示，當心血管有髒東西，會有細胞前往防禦，把髒東西吃掉，並分泌出物質形成鈣，如同為血管塗上一層水泥，讓血管穩住，不過附上的代價是血管可能會變窄。心臟鈣化檢查現行需要自費進行，但其實透過一般的電腦斷層就能看出，Taiwan CVAI團隊的工具就可立即分析，且資料還可回溯到2017年。

若經工具計算鈣化分數為0分，就不必擔心，繼續維持健康生活型態；若為1-399分，則需控制三高危險因子；若為400-999分，則屬於高風險，需強化控制；若大於等於1000分，則是極高風險，需接受篩查。

以2020年12月為例，從國內3.3萬人胸部電腦斷層影像發現，有4013名高風險民眾未就醫，以此估算每年可能將高達4.8萬人，預估最快明年第1季就可上線，最晚則是明年下半年。正式上路後，以每年3％的發病率、發病後50％的死亡率做推估，每年可望挽回750條人命，免死於心肌梗塞或中風。