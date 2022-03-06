三民高中在高中木棒聯賽4強賽一度遭到大溪高中逆轉，但第3任投手洪敏暘緊急從一壘站上投手丘踩住煞車，最終以5比2搶下冠軍戰門票，總教練張榮勳看好他以打者身分挑戰中職，但洪敏暘希望自己先到大學磨練心智後後再來挑戰。

洪敏暘今天在7局登板，幫助球隊止住失分危機，9局上雖然面對滿壘危機，但他穩住陣腳，讓大溪打者敲出再見雙殺，也成功搶下冠軍戰門票。

張榮勳表示，洪敏暘擁因為球速不錯會想飆球速，但今天在滿壘時特別提醒他，要把團隊擺在個人之前，「因為這是一場定輸贏的比賽。」本屆木棒聯賽，洪敏暘48打數敲出20支安打，其中有11支是長打，打擊率4成17，擔任投手則是4場後援、自責分率1.80，張榮勳認為投打「二刀流」的他，以打者身分挑戰職棒較為吃香。

不過張榮勳也點出洪敏暘的缺點，就是太容易緊張，建議他先到大學磨練個一段時間後再來挑戰中職，「他應該是這屆高三最有機會挑戰選秀的球員，他身高不夠，當投手出手角度不漂亮，但他爆發力好、揮棒速度快，當打者發展會比投手好。」

洪敏暘也知道自己的缺點，因此也決定聽從教練的建議，先到大學磨練後再挑戰職棒，「會先唸大學，因為覺得心智還不夠，今天才聯賽就這麼緊張。」未來到大學，他希望能夠維持「二刀流」身分，他笑著說：「這已經成為我的習慣，習慣這麼累了，太輕鬆可能會反而表現不好。」