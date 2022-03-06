三民高中6日在110學年度高中木棒聯賽4強賽，以5比2擊敗大溪高中，其中關鍵就在於7局連續5支安打攻下4分逆轉，而埋伏在第9棒的高二林廷之單場3安成為球隊致勝功臣之一。

林廷之國小、國中都就讀新北市，升上高中考量到出賽機會，「南漂」來到高雄就讀，但去年的黑豹旗卻因教練報名疏失，讓他錯失高中生涯首場比賽機會，總教練張榮勳也對球員感到抱歉，希望他能在木棒聯賽打出身手，教頭誇讚他的「快腿」，希望他與開路先鋒鄭昭誠的「九一連線」，開啟球隊攻勢。

「得知（黑豹旗）沒報名當下很錯愕，那時是要出發比賽的前一天，我當著全隊的面哭超慘。」沒能跟著球隊一同去比賽，林廷之留在學校繼續訓練，歷經高中這2年磨練，他在反方向攻擊進步許多，「以前只會想用力打，但現在更知道自己的優勢在哪，擊球也更確實。」

而身高僅168公分的林廷之，最欣賞道奇隊球星貝林傑（Cody Bellinger），希望有招一日也能跟偶像一樣在職棒發光發熱，「有看過他的故事，他以前也是小小隻的，但他很認真練習才有現在這樣的成績，希望自己也能繼續努力，學習他的精神。」