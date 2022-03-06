平鎮高中過去產出江坤宇、林靖凱「黃金二游」組合，現在則有曾子祐、黃勇傳2人接棒，今年高中畢業都將投入中職選秀，而兩人的好默契從國三起開始培養，現在只要一個眼神就能溝通。

平鎮總教練吳柏宏點評這組平鎮新「黃金二游」，認為整體實力不輸當年的江坤宇、林靖凱，「江坤宇的移動能力、球感比較好，但他們跟學長們一樣會玩球，球隊中有這樣的人可以帶動球隊，但現在他們也快畢業了，希望能再找到像他們一樣的選手。」

曾子祐從新明國中三年級起與黃勇傳搭配，來到平鎮後，雖然當時有李灝宇卡位，但他把握住機會，從高二站穩平鎮游擊手位置，也在那時和黃勇傳培養出更好的默契，「現在我們只要一個眼神就能知道對方的想法。」

對於時常被外界拿來與學長江坤宇相比，曾子祐認為，自己的穩定度還是不足，「聽說學長在高中時幾乎沒有失誤，但我還是會有，守備還不夠穩定。」被問到未來進職棒後是否會想繼續和黃勇傳當隊友？他笑著說：「當然希望同隊，因為這樣比較有伴，有一起努力上去的感覺。」