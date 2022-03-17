國民黨立委鄭麗文昨（16）日怒槓衛福部長陳時中，事後臉書遭逾7千名網友狂洗「阿中部長加油」，不過鄭麗文今日再槓陳時中，批評他顧左右而言他，不願意承諾，並說「民進黨本來就一堆網軍嘛，這是很稀鬆平常的事」。

立法院內政委員會今日針對「原住民族土地與海域法草案」進行質詢，鄭麗文於質詢結束後受訪指出，昨日要求陳時中承諾對日本「核食」進口進行把關，但陳時中卻顧左右而言他，不願意承諾，想知道為何不能比照韓國特別禁止嬰幼兒食品來台，怒批「民進黨政府就是沒有責任政治的政府，不管死多少人、發生多大問題、停電多少次，都不會有人負責」。

鄭麗文怒批，疫苗政策錯誤，搞到這麼多人確診死亡，「『3+11』破口誰該負責？所以這800多條人命，難道不應該有人負責嗎？」鄭麗文指出，她是想讓民眾了解，這是一個沒人負責的政府，「民眾吃到『核食』，難道只能自己自求多福嗎？」

至於被問到臉書遭網友洗版一事，鄭麗文則回應表示「這也不奇怪」，狂酸「民進黨本來就一堆網軍嘛，這是很稀鬆平常的事！」

國民黨昨日為表達不滿，在審福食開放相關修正案前進行抗議，要求先公聽再審查，鄭麗文等人包圍陳時中後，兩人為各自主張互槓，鄭麗文怒批新冠肺炎已讓台灣付出800多條人命，質疑難道還要開放福食殘害民眾健康，讓陳時中動怒狂喊「賣牽拖」，並在會後接受訪問時說自己的修養要再改進，強調自己對於800多條人命，「很心痛，但還是要看看世界、想想台灣」。