陳明文違反防疫規定遭罰1.5萬 陳時中回應「看時機」

民進黨立委陳明文昨(20日)深夜在臉書發出道歉聲明，對自己出席公開活動，違反「COVID-19採檢後注意事項」，向社會各界致歉。但外界也關注相闗單位是否對陳明文開罰？對此，衛福部長陳時中今(21日)表示，要看看脫口罩的時機是否符合我們的要求，自主健康管理期間應儘量避免公共交通工具或是不特定接觸。

嘉義縣19日傳出確診的民雄鄉秀林國小校長，採檢後未等結果出爐就參加18日晚上民雄鄉公所餐會活動，而縣長翁章梁、立委陳明文等眾多地方人士因出席餐會被通知需接受篩檢，卻傳出陳明文違反防疫規定，出席活動且脫罩致詞。

陳明文昨在臉書表示，此次個人疏失造成社會各界紛擾，本人認為理應受罰，於21日一早將主動向嘉義縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰，日後定會全力遵守相關規定，配合政府落實防疫政策。而陳明文今也已向嘉義縣衛生局申請處分，衛生局長趙紋華證實已收到申請，會依傳染病防治法36條同法70條裁罰最高罰鍰1萬5000元。

關於近期婚宴、餐會本土疫情延燒，針對陳明文違反規定一案是否開罰，陳時中今出席立法院衛環委員會時表示，要看看脫口罩的時機是否符合我們的要求，自主健康管理期間應儘量避免公共交通工具或是不特定接觸。