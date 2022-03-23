新冠肺炎疫情未歇，但隨著追加劑疫苗施打率提升，外界也關注暑假有無完全解封的可能。衛福部長陳時中昨(22日)表示，這個問題很難回答，世界各國5月左右就會陸續解封，但主要是因為時勢所逼，我們期待有很好的藥物出來、國際疫情下降，或是病毒的變異朝向更輕症化，這些都是開放的可能性。此說法曝光後，引發網友熱烈爭論，「我知道何時解封，當陳時中宣佈參選台北市長的時候就解封了」、「可能準備好要參選了」。

外界關注，如果接下來沒有新變異株出現，加上追加劑打到7成，暑假能不能完全解封？陳時中22日表示，「很難回答這個問題」，預估5月左右，全球各地就會陸續解封，主要是因時勢所逼，確診的人夠多，就有一波開放，那波開放可能讓疫情暴增或下降。如果暴增，台灣就沒有本錢對暴增的世界環境做開放，但若大量往下減，我們的時機就來了。

此說法引發網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過200則留言，有網友說，「時機到了就起風了」、「回答這些跟沒講一樣」、「簡單說就是賭、賭、賭」、「翻譯成白話就是『老子要選舉了』」、「繼續封，世界那裡跟得上台灣？」「宣佈選舉的時機到吧」。