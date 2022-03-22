鄭文燦指陳時中「到哪裡都很強」 本人回12字

縣市長選舉腳步逼近，桃園市長鄭文燦今表示，陳時中作為疫情指揮中心指揮官表現可圈可點，「到哪裡都很強」。對此，陳時中今日回應「現在都沒有準備相關的事情」，一心一意希望疫情早日過去。

鄭文燦今表示，陳時中到哪裡都很強，不論雙北或桃園，台灣在防疫表現獲得全世界肯定，作為指揮官表現可圈可點，雖然沒有表態參選，但在雙北市、桃園或任何地方都受民眾信賴。

對此，陳時中今日回應，現在都沒有準備相關的事情，一心一意希望疫情早日過去。