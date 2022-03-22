民進黨立委許智傑透露，桃園市長鄭文燦說衛福部長陳時中選桃園市會贏，鄭文燦22日打趣回應，許智傑沒有當他的發言人，陳時中到哪裡都很強。

許智傑透露鄭文燦講過陳時中選桃園會贏，鄭文燦今受邀出席智慧城市展，面對誰接班問題，他表示，許智傑沒有當我的發言人，陳時中到哪裡都很強，不論雙北或桃園，台灣在防疫表現獲得全世界肯定，做為指揮官表現可圈可點，雖然沒有表態參選，但在雙北市、桃園或任何地方都受民眾信賴。

至於會否認同陳時中是接班人，鄭文燦指出，沒有討論到這話題。會不會鼓勵來桃園選？鄭文燦說，選對會沒討論到任何桃園目前人選話題，還沒輪到討論桃園。

外傳民進黨打算在北北桃推強力人選促成鐵三角，所以人選延到6月公布，對此，鄭文燦說，沒有延遲，本來就判斷在6月，3都是重要城市會綜合考慮，選對會也是開放的態度，並沒有口袋人選或預訂人選，任何猜測都不是真實情況。