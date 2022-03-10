中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增82例COVID-19境外移入確定病例（65例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（25例）、泰國（6例）、菲律賓（4例）、新加坡（3例）、法國、英國、緬甸、瑞士、日本、巴西、馬來西亞、香港、美國及巴拉圭（各1例）移入，另34例調查中。入境日介於今（2022）年2月22日至3月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,522,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,500,669例排除），其中21,081例確診，分別為5,552例境外移入，15,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。