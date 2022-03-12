中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增1例本土個案、61例境外移入，其中境外移入個案中，有36人是落地採檢確診；另確診個案中無人死亡。本土個案為20多歲本國籍女性，曾打過1劑BNT，為雙北群聚案的接觸者，昨被匡列採檢，今確診，Ct值為28。

今天新增的1例本土個案，為居住在台北市的20多歲女性（案21359），個案曾打過一劑BNT，本身並沒有症狀，因為是昨天確診的案21295的親友，兩人曾在2月27日接觸過，因此她在3月11日被安排採檢，於今日確診，Ct值是28。

該案屬於昨天新增的雙北家庭群聚，目前累計4人確診，感染源待釐清。由於21359和21295接觸日期較早，且Ct值較高，是否為可能感染源？莊人祥表示，無法單看一次的Ct值來判定，還需要後續釐清。

另外61例境外移入分別是37例男性與24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南及加拿大(各6例)、泰國(5例)、斯里蘭卡(4例)、香港(3例)、澳大利亞、巴西及美國(各2例)、巴拿馬、日本、蒙古、印尼、尼加拉瓜、印度、新加坡、墨西哥及英國(各1例)移入，另22例調查中。

指揮中心也補充說，境外移入個案中有36人屬於落地採檢確診，其餘的25人則是居隔期間確診。

指揮中心統計，截至目前國內累21,225例確診，分別為5,688例境外移入，15,483例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例死亡，其中839例本土、14例為境外移入。