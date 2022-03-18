中央流行疫情指揮中心公布新增2例新冠肺炎中重度以上個案，其中一例美國入境50多歲男性，有高血壓病史，落地採檢確診，血氧一度降低到90％，經過2周治療已出院；另一名為南部60多歲男性，有中風、癲癇、巴金森氏症等慢性病史，今年3月初因被匡列為接觸者採檢確診，屬於嚴重肺炎目前仍在負壓隔離病房住院中。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本周基因定序共新增65例Omicron個案，其中半數以上都是由東南亞入境，以越南、印尼、泰國、香港為大宗；目前國內累計1209例Omicron個案，分別為境外808例、本土401例。

另外本周新增2例中重度以上個案，分別為1例境外移入和1例本土個案。羅一鈞說明，境外移入個案是50多歲本國籍男性，有高血壓病史，曾接種2劑BNT疫苗滿3個月以上，1月中旬自美國入境落地探檢陽性（Ct值18），基因定序為Omicron；當時無症狀，住院隔離，並自住院第2天起因高風險慢性病史使用瑞德西韋治療，住院第3天曾發生血氧飽和度Sp02下降至90％，需使用氧氣鼻管，胸部X光顯示兩側肺浸潤，持續使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療後病況改善，無須入住加護病房，住院約2周康復解隔出院。

另一名為本國籍60多歲男性，居住於南部，曾接種1劑AZ疫苗，去年7月曾接種1劑AZ疫苗，有中風、癲癇、巴金森氏症等慢性病史須長期就醫復健，3月初因被匡列為接觸者探檢確診，Ct值31.5，後來陸續降低為23.7和16，當時無症狀，住院隔離觀察；住院當中出現發燒，血氧飽和度Spo2下降至94％，胸部X光顯示右下葉肺炎，需氧氣面罩治療，接受瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑等藥物治療後已退燒，病況穩定改善中，未入住加護病房，待追蹤病毒量變化，目前仍在負壓隔離病房住院治療中。

羅一鈞說明，今年1月以來累計3名本土中重度以上個案，年齡分別為60多歲、70多歲、80多歲，其中1名死亡。他提醒，年長者務必盡速接種疫苗，以獲得保護力預防重症及死亡。