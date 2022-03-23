新北市今新增1例陪病採檢確診案例，個案（案22321）是家住深坑區的40多歲女性，已打過三劑疫苗，感染源待釐清，新北市衛生局表示，個案因陪病採檢確診，Ct值33.7，接觸者13人、居家隔離13人。
衛生局表示，個案是40多歲，已接種3劑疫苗，22日因爲要到醫院陪病進行採檢，PCR陽性，Ct值33.7，無症狀，收治專責病房隔離治療，居住地為深坑區。經疫調匡列個案接觸者13人、居家隔離13人，均已安排採檢，持續疫調中。
個案19日、20日分別去過石碇頭骨肉老店、深坑王記麵店。
新北市今新增1例陪病採檢確診案例，個案（案22321）是家住深坑區的40多歲女性，已打過三劑疫苗，感染源待釐清，新北市衛生局表示，個案因陪病採檢確診，Ct值33.7，接觸者13人、居家隔離13人。
衛生局表示，個案是40多歲，已接種3劑疫苗，22日因爲要到醫院陪病進行採檢，PCR陽性，Ct值33.7，無症狀，收治專責病房隔離治療，居住地為深坑區。經疫調匡列個案接觸者13人、居家隔離13人，均已安排採檢，持續疫調中。
個案19日、20日分別去過石碇頭骨肉老店、深坑王記麵店。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。