新北市衛生局公布個案足跡。（新北市衛生局提供）

新北市今新增1例陪病採檢確診案例，個案（案22321）是家住深坑區的40多歲女性，已打過三劑疫苗，感染源待釐清，新北市衛生局表示，個案因陪病採檢確診，Ct值33.7，接觸者13人、居家隔離13人。

衛生局表示，個案是40多歲，已接種3劑疫苗，22日因爲要到醫院陪病進行採檢，PCR陽性，Ct值33.7，無症狀，收治專責病房隔離治療，居住地為深坑區。經疫調匡列個案接觸者13人、居家隔離13人，均已安排採檢，持續疫調中。

個案19日、20日分別去過石碇頭骨肉老店、深坑王記麵店。