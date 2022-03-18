據大陸國家衛健委今天（18日）通報，昨天（3月17日0—24時）新增確診病例2461例。其中境外輸入病例73例、本土病例2388例，其中吉林1834例居冠，包括吉林市1210例、長春市595例、四平市26例、延邊朝鮮族自治州2例、松原市1例，此外還有福建113例、廣東74例、天津61例、山東61例、上海57例、遼寧46例、陝西33例、河北24例、黑龍江16例、甘肅16例、浙江13例、重慶10例、北京7例、內蒙古7例、雲南5例、江蘇4例、江西2例、湖南2例、廣西2例、河南1例。
截至昨天（3月17日）24時，全大陸累計確診病例1萬6974例（其中重症病例18例），累計治癒出院病例10萬4624例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例12萬6234例。
此外，大陸昨天報告新增無症狀感染者1904例，其中境外輸入162例、本土1742例，包括吉林792例最多、上海203例、河北193例、福建83例、遼寧79例、廣東61例、江蘇47例、黑龍江35例、雲南25例、廣西20例、浙江10例、甘肅10例、重慶6例、江西5例、安徽4例、內蒙古3例、天津2例、北京1例、四川1例。
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