上海疫情升溫，在21日全天共新增本土新冠肺炎確診病例31例和無症狀感染者865例，近900例創上海單日新高。

綜合陸媒報導，上海在22日早舉辦記者會，上海市衛健委表示，已經啟動應急預案，迅速擴增了集中隔離收治床位，當地已啟用一些後備醫療機構，如周浦醫院等來集中隔離收治。上海市衛健委強調，當地物資供應充足，並駁斥網路上傳出的浦東北蔡鎮逾8千多人確診為不實消息。

大陸國家衛健委指出，在21日總計新增2,281例本土新冠肺炎確診、2,313例無症狀感染，合共4,594例本土病例。新增本土病例包括吉林1,902例（長春市1,437例、吉林市438例）、福建110例、遼寧67例、黑龍江43例、上海31例、山東25例、廣東25例（深圳市23例）、江西14例等。無症狀感染包括上海865例、吉林563例（吉林市558例）、河北212例、山東184例、遼寧183例等。