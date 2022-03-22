台南22日新增1起本土病例，10多歲的案22175為3月13日公布新營區40多歲男性個案21422、女性案21392之子，21日隔離期滿前由衛生局安排採檢，陽性確診，Ct值22.17。目前該案一家人3人確診，案22175還有1個妹妹就讀台南女中，二採仍陰性，當時雙親一確診，台南女中為此停課1天大清消，該班停課2天。

衛生局指出，案22175無症狀，已接種3劑疫苗，個案可傳染期間都在進行居隔，無活動足跡，社區傳染風險較低。

案22175父親為13日確診的案21422，因3月4日曾到新營區某醫院看診，與確診者有接觸史，因母親案21392確診被匡列，夫妻雙雙確診。案22175於13日匡列採檢陰性，隔離期滿，21日採檢，轉陽確診

該個案屬鹽水家族群聚案之一，目前該起群聚傳播鏈也已累計到22人確診。衛生局統計自3月11日至21日，社區篩檢站共完成9858人篩檢、個案相關接觸者則篩檢1471人，篩檢結果皆為陰性，目前社區並無不明感染源，請市民無須過度擔心。