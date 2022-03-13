香港衛生署及醫管局13日下午舉行疫情記者會。香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至13日零時，香港新增3,2430例確診個案，其中13,335例經核酸檢測確診，3例為移入個案，剩下19,095例為快速抗原測試呈報有效個案，第五波疫情累計逾69萬例確診個案。

文匯報報導，歐家榮又指，再多264名患者死亡，包括過去一日離世的190人，年齡介於39歲至105歲，以及此前未公布的74例死亡病例，年齡介於55歲至102歲。第五波疫情累計3,780名患者離世，死亡率為0.54％。

「深圳口岸發布」公眾號13日通告指出，經與港府相關主管部門溝通，為更好保障供港生活和防疫物資運輸，同步做好防疫工作。自14日零時起，對深港跨境運輸實施五大閉環管理措施：一、實施集中接駁。二、延長文錦渡口岸通關時間。三、嚴格核酸檢測要求。四、嚴格預約管理。五、擴大處置力度。