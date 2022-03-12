截至今天凌晨零時，韓國境內確診COVID-19人數新增38萬3665例，刷新最高紀錄，較前一天一口氣新增10萬例，單日病歿人數也創下269例新高，累計超過一萬例。

韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）累計確診數來到620萬6227例，11日全天新增38萬多例，達2週前2月26日的2.3倍。當局原先預估疫情將在22日前到達高點，一週內日均確診數可能落在29.5萬至37.2萬例。

在確診人數激增下，重症及死亡人數隨之大幅增加，中央防疫對策本部統計，單日病歿人數新增269例，較前一天增加40例，刷新最高紀錄；累計死亡人數達1萬144例，突破萬例大關，死亡率0.16%。

重症患者雖較前一天減少50例，但仍維持在1000例以上，主要是60歲以上患者。相關研究預測，重症人數可能在3月中下旬達到1700至2750例，防疫當局先前表示，目前醫療人力足以應付2000名重症患者，若提高病床使用效率，最多可負擔2500例。

居家治療人數來到143萬2533例，較前一天增加超過11.4萬例，其中需定時確認健康狀的60歲以上集中管理族群約21萬例。

11日全天新增38.3萬多例中，僅75例為境外移入，其餘皆為社區感染；首都圈地區皆新增數萬例，包括首爾市8萬例、京畿道10.8萬例、仁川市2.4萬例。

非首都圈地區以釜山3.2萬例為最大宗，其次為慶尚南道2.4萬例，忠清南道、慶尚北道、大邱及全羅南道也都新增一萬例以上。

變種病毒Omicron疫情迅速擴散，但因死亡率及重症率低，韓國政府已調整防疫方針，將資源集中於高風險重症患者救治，不再密切追蹤感染途徑及相關案例。一般確診民眾只需自行在家中隔離7天休養，痊癒並確認核酸檢測（PCR）結果恢復陰性後即可回歸日常，同住者也不必強制隔離。（編輯：馮昭）1110312