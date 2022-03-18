為進一步支持小微企業發展，大陸財政部與稅務總局兩部門18日發佈關於進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告，指出針對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元（人民幣，下同）但不超過300萬元的部分，減按25％計入應納稅所得額，並按20％的稅率繳納企業所得稅。據了解，該公告執行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。

據大陸央廣網報導，其中，公告所稱的小型微利企業，是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。

而從業人數定義，則包括與企業建立勞動關係的職工人數、企業接受的勞務派遣用工人數。另外所稱的從業人數和資產總額指標，應按企業全年的季度平均值確定。

具體計算公式如下：

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2

全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

而年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。