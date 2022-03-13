本土＋5 台南4確診最多 境外移入58例

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增5例本土個案，台南4確診最多，1例北市，以及58例境外移入(35例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

今天5例本土均為擴大採檢對象，分別為雙北家庭群聚延伸再增1人，以及台南遊覽車-醫院院內感染群聚相關再增4人。醫療應變組組長羅一鈞表示，由於今天五案都非陰轉陽個案，都是透過疫調擴大採檢才找出，因此特別是南部社區中仍存風險，民眾若有相關足跡，應特別提高警覺。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、1例女性，年齡介於30多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為31例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)、美國及香港(各4例)、印尼(3例)、新加坡及澳大利亞(各2例)、荷蘭、柬埔寨、白俄羅斯、墨西哥、菲律賓、馬來西亞及印度(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年2月26日至3月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,585,030例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,563,116例排除)，其中21,288例確診，分別為5,746例境外移入，15,488例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。