嘉義市政府19日公布新增1例新冠肺炎確診個案21918，是1名70多歲退休公務人員，已打3劑莫德納疫苗，與18日公布的確診者案21792於13日在同場喜宴有接觸；市衛生局匡列207人通知居家隔離以及持續採檢。

嘉義市衛生局表示，13日在耐斯王子大飯店舉辦的婚宴大約有20多桌，陸續有確診個案，目前與18日公布的確診個案21792參加同場婚宴的共匡列207人居家隔離，陸續採檢中，若採檢為陰性仍必須居家隔離滿10天才能解隔。

市衛生局表示，案21792的ct值11.4，傳染力較強，案21918的ct值21.9，傳染力較弱，民眾若有與確診個案足跡重疊，或收到細胞簡訊通知者，請做好自我健康監測，4月2日以前若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞流鼻水等疑似症狀，盡速到衛福部嘉義醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、陽明醫院及聖馬爾定醫院等4家社區採檢醫院採檢。