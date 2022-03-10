勞動部勞動力發展署110年5月推出外語版「[email protected]移點通」，主動向移工朋友推播工作及防疫訊息，加入好友人數已破14萬人。發展署宣布自10日再推出「[email protected]移點通」中文版本官方帳號，讓雇主、仲介及民眾能即時接收聘僱移工資訊，以維護雇主及移工雙方權益。
發展署表示，截至111年2月底外語版（包含英文、印尼文、越南文及泰文）「[email protected]移點通」已超過14萬5千多人加入使用，為使移工獲得即時資訊，除移工在臺工作權益外，因應疫情、社會時事推出不同貼文。除加強推播疫苗接種、簡訊實聯制、戴口罩、勤洗手等防疫資訊，並針對預防移工群聚感染、重點疫情及足跡、雇主、仲介應有防疫措施，以及防範非洲豬瘟、反毒、電動自行車之交通安全等議題，傳遞即時資訊。
發展署說明，運用LINE連結移工的宣導成效良好且接受度高，為便利聘僱移工的雇主、仲介即時知悉聘僱管理移工相關資訊，發展署首次推出中文版本[email protected]移點通官方帳號，不定期將聘僱法令訊息、政府政策資訊，透過[email protected]推播資訊提供雇主、仲介，創造勞雇雙贏局面。
發展署進一步說明，加入「[email protected]移點通」中文版為好友的方法很簡單，只要「掃碼加好友」2步驟，在LINE APP主頁選擇「加入好友」掃描行動條碼(如附件)，或透過LINE ID搜尋「@1955mw_tw」，亦可以透過個人主頁搜尋「1955」選擇官方帳號，即會出現「發展署1955TW」點選「加入好友」即可完成，官方帳號將不定時提供最新勞動法令資訊，歡迎有使用LINE的雇主、仲介朋友加入。有關中文版[email protected]移點通相關事宜，可洽1955移工諮詢申訴專線或上發展署網站查詢(網址：https://www.wda.gov.tw)，另也歡迎雇主邀請移工朋友們加入「[email protected]移點通」外語版，接收工作權益、法令政策及生活資訊，還能提供個人化推播服務，保障自身權益，安心在臺工作。
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