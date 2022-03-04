宜蘭縣長林姿妙長女林羿伶 40萬元交保 11:572022/03/04 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，並將林姿妙及其長女林羿伶、縣府農業處長康立和等人聲請羈押禁見。（資料照，李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，並將林姿妙及其長女林羿伶、縣府農業處長康立和等人聲請羈押禁見，宜蘭地院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回，檢方不服提抗告，高院撤銷林羿伶部分，發回地院更裁，今天（4日）地院重開羈押庭，裁定林羿伶40萬元交保。 林姿妙獲交保 宜蘭地檢署今提抗告 碩豐爆內線交易 公司7名高層全交保 #林羿伶 #交保 #林姿妙 #長女 #40萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賴品妤父涉內線交易 30萬交保 04:102022/02/25 社會新聞 林姿妙涉土地弊案80萬元交保 高院尚未收到抗告案 09:302022/02/24 社會 捲土地弊案 林姿妙80萬交保 檢方擬提抗告 04:102022/02/24 政治要聞 林姿妙涉弊案獲交保 檢方將抗告 15:462022/02/25 政治 林姿妙反擊：綠營有人成天飲宴喬事 04:102022/02/25 政治要聞 碩豐捲內線交易 前立委賴勁麟30萬元交保 23:302022/02/24 社會 推銷未上市股票吸金3億 盤商及股市作手10萬交保 07:592022/02/25 社會 檢方抗告被駁回 林姿妙交保確定 04:102022/03/03 政治要聞 林姿妙涉弊交保 檢方3月1日提抗告 04:102022/02/28 地方新聞 林姿妙涉弊獲交保 檢察官提抗告 高院將妥速裁定 08:322022/03/02 社會 詐領研究費150萬元交保 台科大教授黃兆龍急找人籌保金 08:272022/02/24 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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