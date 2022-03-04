檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，並將林姿妙及其長女林羿伶、縣府農業處長康立和等人聲請羈押禁見，宜蘭地院裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶、康立和請回，檢方不服提抗告，高院撤銷林羿伶部分，發回地院更裁，今天（4日）地院重開羈押庭，裁定林羿伶40萬元交保。