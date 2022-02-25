立委賴品妤父親、前立委賴勁麟2016年擔任興櫃公司「碩豐數位科技」副總經理時，與總經理特助薛孝宇等人，事先知悉俄羅斯賭場將修訂與碩豐公司的「管理服務協議及終止設備提供協議」，預計減少博奕設備，影響碩豐營收的重大利空消息後，於禁止交易期間內出脫股票，規避損失。據了解，賴勁麟規損約數十萬元，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。

台北地檢署24日指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索，共約談賴勁麟、薛孝宇、營運事業處副總經理梁文治、碩豐數位科技研發主管許尚毅、營運事業處人員王大維、財務管理處經理吳瑞華、稽核室經理葉思妤等人到案，調查局訊後移送北檢複訊，檢方訊後諭令賴勁麟30萬元交保。許尚毅80萬元交保、梁文治10萬交保，薛孝宇30萬交保且限制住居、王大維15萬交保且限制出境出海、吳瑞華20萬交保 、葉思妤15萬元交保

賴勁麟曾是前民進黨籍新潮流立法委員、擔任過勞委會副主任委員，2016年起擔任神腦國際董事長，目前亦是興櫃公司太陽能開發商雲豹能源科技董事長。賴的女兒賴品妤，則是知名度頗高的現任新北市民進黨籍立法委員。

「碩豐數位科技」是興櫃博奕股，是上市公司「伍豐科技」轉投資的子公司，從事觸控式銷售點終端機軟體、機台及博奕機台研發、製造及銷售，2015年6月登錄興櫃後當日一度飆漲657％，躍為興櫃股后。

調查局依據金管會資料發現，2016年間「水晶虎宮殿」賭場與碩豐公司修訂「管理服務協議」以及「終止設備提供協議」，由於該協議會導致碩豐業務縮減，影響碩豐公司營收。

當時包括擔任碩豐公司營運事業處資深副總經理的賴勁麟在內的公司經理人，因職務關係事先得知這項利空消息，預期消息公告後，碩豐股票價格將下跌，紛紛在該項利空消息未公開前或公開後18小時內的「禁止交易期間」內出脫持股，規避損失。據了解，賴勁麟賣股數量並不多，約避損數十萬元，涉嫌內線交易。