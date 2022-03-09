涉貪遭押 宜蘭縣政府2官員15萬元交保停押 12:022022/03/09 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉貪遭押 宜蘭縣政府2官員15萬元交保停押(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢廉偵辦宜蘭縣政府官員等人涉弊案，1月首波搜索後、訊問後，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務處長吳東原被檢方聲請羈押禁見，法院裁准。2人羈押期間檢廉發動第2波搜索、掌握新事證，昨天檢方認為吳朝琴、吳東原無羈押的必要，向法院聲請具保停押，法院裁量後，吳朝琴、吳東原各15萬元交保。 宜蘭縣長林姿妙長女林羿伶 40萬元交保 林姿妙獲交保 宜蘭地檢署今提抗告 #吳朝琴 #吳東原 #交保 #宜蘭縣政府 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林姿妙長女林羿伶 40萬交保 04:102022/03/05 社會新聞 林姿妙涉弊獲交保 檢察官提抗告 高院將妥速裁定 08:322022/03/02 社會 嘉義縣民雄鄉代會主席遭起訴貪汙罪 今120萬元交保 19:112022/03/01 社會 檢方抗告被駁回 林姿妙交保確定 04:102022/03/03 政治要聞 林姿妙涉弊交保 檢方3月1日提抗告 04:102022/02/28 地方新聞 宜蘭縣府2官員疑涉貪遭押近2個月 各以15萬交保 10:572022/03/09 社會 宜蘭縣長林姿妙涉弊獲交保 檢察官提抗告被高院駁回 18:532022/03/02 社會 林姿妙涉貪未收押 宜檢提抗告 04:102022/03/02 政治要聞 陸媒：以俄烏衝突污蔑中國 美媒匿名高官原來是白宮國安會 21:432022/03/08 兩岸 俄官員警告：若切斷俄能源供應 油價恐飆至每桶300美元 12:542022/03/08 財經 大內宣手法粗糙 蔡政府裡外不是人 04:102022/03/07 話題觀察 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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