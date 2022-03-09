檢廉偵辦宜蘭縣政府官員等人涉弊案，1月首波搜索後、訊問後，建設處代理處長吳朝琴、農業處農務處長吳東原被檢方聲請羈押禁見，法院裁准。2人羈押期間檢廉發動第2波搜索、掌握新事證，昨天檢方認為吳朝琴、吳東原無羈押的必要，向法院聲請具保停押，法院裁量後，吳朝琴、吳東原各15萬元交保。