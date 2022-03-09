望鄉部落資深神力女力士全阿喜（右）及地利排球常勝軍主攻手幸偉祥（左）手持聖火點燃聖火台。（公所提供／吳建輝南投傳真）

鄉長全志堅指出，信義鄉運動風氣鼎盛，這項深具傳統意義與文化的運動會，已經連續舉辦71年，應該是全省絕無僅有，14村超過1千多位鄉親參與，全鄉總動員。（公所提供／吳建輝南投傳真）

信義鄉運動會除了有精彩的運動賽事外，還有來自各個國小小朋友帶來的傳統歌謠展演。（公所提供／吳建輝南投傳真）

南投縣信義鄉111年歲時祭儀及傳統技能競賽暨第71屆全鄉運動會，9日上午在上千村名的歡呼聲下，點燃聖火熱鬧展開，比賽項目除了常見的運動項目外，還有射箭、摔角、鋸木、狩獵等傳統項目，鄉長全志堅表示，7天的賽事不管是規模、歷史應該都可以算是全國第一，也歡迎全國鄉親到信義，為選手加油。

信義鄉第71屆運動會今年共有7日的賽程，比賽項目分成村隊積分、個人田徑項目，比賽項目包括今年首次加入的羽毛球、槌球、慢速壘球、桌球、撞球，田徑則是短跑、接力等比賽，每個部落都會派出最強的勇士出來應戰，爭取個人以及部落的榮耀。

南投縣長林明溱一早也特地現身開幕，他說信義鄉運動會7天的賽事規模，可以說是全國最盛大，信義鄉對體育的重視是全國有目共睹，國內許多運動好手也都來自南投信義，連續71年的運動會除了保持傳統競技，也年年創新來挖掘、培養更多運動選手，做為體育人才的培育搖籃。

鄉長全志堅指出，信義鄉運動風氣鼎盛，這項深具傳統意義與文化的運動會，已經連續舉辦71年，應該是全省絕無僅有，14村超過1千多位鄉親參與，全鄉總動員，除了展現鄉民團結、維繫情感，也時常挖掘出為國爭光的體育好手，持續精進各項運動技能。

全志堅說，信義鄉體育好手在各項領域都有傑出表現，像是棒球、籃球、排球、射箭、拳擊、跆拳道等等，因此除了發展農業、觀光、部落文化之外，體育發展也是重點項目，因此運動會比賽從年幼者到高齡者都有項目參加，歡迎全鍋鄉親一起到信義來，共襄盛舉每個激動人心的時刻。