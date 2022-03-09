台北國際自行車暨台北國際體育用品展今天登場，包括指標廠美利達、巨大、桂盟在內，共有20國、800家業者參與；經濟部主秘陳怡鈴指出，在全球運動風潮帶動下，相信自行車與體育用品出口依舊暢旺。

睽違2年，台北國際自行車暨台北國際體育用品展實體展今、明2天在南港展覽館一館登場，美利達、巨大、桂盟、SRAM、SHIMANO、喬山、岱宇等廠皆參與，線上與線下共計超過20國、800家業者出席。

根據規劃，線上展為期一個月，時間為今天至4月8日，貿協表示，已有逾1000名來自60國的國際買主預登參觀線上展，前5大國為德國、荷蘭、英國、比利時及美國。

陳怡鈴致詞時表示，去年台灣自行車及零件整體產值達新台幣1700億元，成長30%，而總出口值約51.47億美元，較前期成長40%；體育用品整體產值為1655億元，年增22%，出口產值為38億美元，較前期漲幅達60%，表現亮眼。

展望今年，陳怡鈴說，在全球運動風潮帶動下，相信自行車與體育用品出口依舊暢旺。

貿協董事長黃志芳會前受訪時表示，後疫情時代，電動自行車持續扮演重要角色，而體育用品與科技結合，穿戴式裝置將成為潮流。

黃志芳致詞時則說，今年台北國際自行車展及體育用品展順應產業趨勢變化，呈現全新生態系，打造賦予全球產業夥伴最新的創新科技應用、高度客製化彈性及ESG解決方案的平台。

此外，經濟部在會場舉辦第24屆全球自行車設計比賽頒獎典禮，從美國、英國、義大利、澳洲等13個國家、共157件參賽作品中，選出17件優異作品。

經濟部次長林全能致詞時表示，台灣是全球自行車最大出口國，自行車產業從過去至今，創造許多價值，也具備國際優勢，未來透過科技輔助，自行車將更智能化，為整體產業帶來強大發展動能。

自行車公會理事長曾崧柱致詞時表示，台灣自行車產業從早期代工製造到成為高級自行車的製造中心，更是精益求精，成為全球高級輔助電動自行車的重鎮，進而創造許多珍貴的創新價值，並在致詞最後笑說，希望大家能多騎腳踏車。

根據經濟部資料，第24屆全球自行車設計比賽主題為「智慧・永續・心生活」，因自行車是綠色運具的最佳象徵，面對多元市場，智慧的資通訊技術搭配綠能環保趨勢，將帶來嶄新生活型態。（編輯：趙蔚蘭）1110309