台東縣卑南鄉公所26日舉行全國原住民傳統射箭賽，全國神射手拉弓射破「戰爭靶」，力挺烏克蘭並宣告「要和平、不要戰爭」。（卑南鄉公所提供）

台東縣卑南鄉公所26日舉行全國原住民傳統射箭賽，全國神射手拉弓射破「戰爭靶」，力挺烏克蘭並宣告「要和平、不要戰爭」。（卑南鄉公所提供）

台東縣卑南鄉公所26日舉行全國原住民傳統射箭賽，啟弓儀式由立法委員劉櫂豪、陳瑩，及縣議員鄭崗山、卑南鄉長許文獻代表射向藍黃雙色的靶紙，來自全國750多位選手也拉弓射破「戰爭靶」，力挺烏克蘭並宣告「要和平、不要戰爭」。

卑南鄉公所今天在東興社區文化廣場舉辦第7次全國原住民傳統射箭賽，但單項最高獎金5萬元、總競賽35萬8000元的獎金仍維持全國最高，吸引了來自全國750多位選手參賽。

活動啟弓儀式由立法委員劉櫂豪、陳瑩及縣議員鄭崗山與卑南鄉長許文獻代表射向藍黃雙色的靶紙，宣告「要和平、不要戰爭」，希望烏俄戰爭能夠早日結束。

許文獻感謝體育署與縣府看見卑南鄉對原住民傳統射箭賽推廣的努力，一同攜手讓賽事升級，雖然看起來只有名稱改變，但提升到縣級後能夠接觸的資源將更為豐富，這也是他七年前推廣射箭運動的初衷。

他說，這些年看到選手從自己來比賽變成全家人來加油、到現在不少父子、母女檔一起參賽真的無比高興，能夠在鄉長任期屆滿前能達成這個階段性目標，是所有神射手攜手共同努力而來。

這次賽事參賽的父子檔、母女檔共有10組，曾獲得團體組亞軍的汪秀敏已是第3年帶著女兒達凡恩古戲一同參賽，她從外縣市回鄉看到父母熱衷射箭主動要求學習，而她所使用的弓箭是父親周國師親手製作，融合父親的愛心與製弓技術打起來特別順手，今年連女婿、孫子都帶來看比賽，三代同堂彼此加油打氣，希望今年成績更上一層樓。