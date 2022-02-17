國境解封還有一段路要走，在無法出國下，以2020、2021年來說，時尚精品成了各家百貨業績成長最大動能，今年展新店或擴大改裝展現新店型將持續登場，BURBERRY在17日即在新光三越信義新天地A4一樓開出全台首家女裝專門店，不同型態店型也將在全台各店進行改裝擴大。

國際時尚精品漲價無上限，尤其近期LV更繼CHANEL之後為反應製造與運輸成本壓力部分商品大幅調漲價格，據統計全球精品時尚調漲，包括LV等高端品牌漲幅在15-18％不等，有部分地區像中國更有調幅達20％，而低端時尚精品漲幅約在4％，台灣部分通路已收到相關通知3月起漲，包括高端與低端精品均有調漲。

百貨通路業者指出，近年國際時尚精品在台展店依趨勢與消費需求，展店型態多元化，像是LV、CHANEL、愛馬仕等除了匯集珠寶配件、皮件、時裝、彩妝香氛等旗艦店外，還有男裝、女裝、飾品鐘表、彩妝、香氛等不同品項專門店，尤其LVMH集團旗下Dior近年男裝業績噴發更帶動時尚界跟風，紛紛開起男裝專門店、女裝專門店型，以分眾空間來寵愛貴客族群，BURBERRY光是在信義新天地A9開出的男裝專賣店即吸引至少五成新客入店，而甫於年前試賣的A4女裝專門店，其全台獨有的女性鑑賞空間，也讓貴客們購物更具私密感，客單順勢提升。