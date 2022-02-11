交通部長王國材計畫與台鐵企業工會15個分會見面，討論公司化事宜，不過首次會面就無法取得共識，企工近日還要求王國材停止唬弄員工，且發起連署拒見。王國材今（11）日說「工會不見我，我就見員工」，會持續溝通。

根據企工連署書，痛批王國材企圖製造與工會溝通無礙的假象，該行為形同吃工會豆腐，混淆視聽，深表痛心。既然王國材違背誠信原則，企圖使用各自擊破法，為避免重蹈中華郵政轉制公司的覆轍，決定對王國材個人行程不表示意見；最後工會表示，各分會也堅決拒絕任何接觸，捍衛員工權益，反對任何犧牲、扼殺台鐵未來公司，並抗議將公司化條例倉促送立法院行徑。

王國材今日出席2022觀光節頒獎典禮，會前受訪表示，工會不見他，他就見員工。最近中部員工提出很多公司化問題，就會跟他們談，薪資福利不會比現在低，也不會隨便裁人。他表示，中華郵政、港務公司、機場公司等3個交通部單位都是1、20年來成功案例，都沒有裁人，看台鐵員工覺得哪個不錯，就參照該單位薪資福利。

另外台鐵企業工會表示，等到3月疫情和緩，擬包圍交通部抗議，王國材說，昨天跟太魯閣罹難家屬會面，他們2項訴求就是組織改革，韓國、日本公司化過程，會將組織彈性跟安全改革放在組織裡，是最基本及最徹底改革。現在碰到台鐵車子、軌道、邊坡問題都會逐漸了解，組織徹底改革在過去都很成功。台鐵工會理事長對員工福利很重視，會加強持續溝通。

昨天台鐵遭爆EMU 500型閘瓦（煞車皮）用中國大陸製有問題，緊急跟國內廠商採購也有問題，王國材說，發現問題後，台鐵也在處理。台鐵有很多老舊車廂零件跟設備，採購上面臨一些困難，這部分已經掌握，閘瓦會趕快換。

另台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會指台鐵拿安全開玩笑，王國材說，台鐵安全改革跟組織改革是很嚴肅課題，都在進行。昨天行政院長蘇貞昌接見太魯閣罹難者家屬代表，他今天早上跟院長討論，台鐵改革決心必須落實一致，行政院跟交通部對台鐵改革都會全力以赴，台鐵是逾130年老店，有很多問題，短期改善外，最徹底是組織改革，也是營運安全基礎。