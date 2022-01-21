JJ林俊傑推出單曲〈Like You Do〉MV。（華納音樂提供）

JJ林俊傑推出單曲〈Like You Do〉MV。（華納音樂提供）

JJ林俊傑推出單曲〈Like You Do〉MV。（華納音樂提供）

JJ林俊傑單曲〈Like You Do〉MV因為疫情影響不斷更動拍攝計畫，最後選在新加坡完成，同時也是JJ第一支完整在新加坡拍攝的MV。令人驚喜的是，這次MV故事以奇幻非寫實風格為主軸，彷彿夢境與現實交錯之間讓JJ化身略帶科技感的「變種人」，而在古建築物中進行拍攝時甚至出現蝙蝠飛過，讓JJ直呼「超應景」。

JJ在2020年底發行概念專輯《倖存者 • 如你》（Drifter • Like You Do）雙EP，去年讓歌迷朋友投票選出一首英文歌曲進行MV拍攝，〈Like You Do〉高票獲選，相隔一年MV終於出爐，JJ表示一直沒有忘記跟歌迷們的約定，並表示這次MV其實早在去年5月就開始規劃，但過程一度遇到疫情爆發於是延宕拍攝計畫。

疫情期間，JJ回到家鄉新加坡，也因此團隊決定在當地重啟計畫，完成了這支延遲了近一年的〈Like You Do〉MV，JJ開心表示：「很少在新加坡拍MV，這應該是我出道以來的第二次，第一次是在機場拍〈對的時間點〉；這次應該是我第一支完整且從頭參與到尾的MV！」

MV故事一開始，JJ在一個奢華的大房間裡驚醒，感到頭痛欲裂之餘，也困惑著自己經歷了什麼。在片段式的畫面裡，他依稀想起和女孩相處的情境，過程中女孩帶領著他到處冒險，兩人甚至浪漫的共舞著，時空交錯之間分不清虛實情節。然而沒想到，就在四下無人的廢墟中，女孩卻突然的朝著他的頸部咬了一口，原來女孩是「變種人」，JJ在過程中一點一滴的踏入圈套，渾然不知這一切其實都是包裹著美麗糖衣的陷阱。故事結尾JJ也幻化為同類，為劇情埋下了伏筆。

JJ這次難得在新加坡拍攝MV，雖然從小生長在新加坡，他卻笑說自己對一切甚至包括場景都感到新鮮：「從出道之後從來沒有這麼長時間待在家，發現原來新加坡有這麼多我不知道的地方，有種重新認識家鄉的感覺！」而令人驚喜的是在古建築裡拍攝到一半時，竟然真的有蝙蝠從場景角落中竄出，讓JJ驚呼跟劇情不謀而合，表示：「太應景了！」

此外，這次MV中JJ甚至首度挑戰Salsa舞，鮮少跳舞的JJ，甚至還請到自己的高中同學現場教學，充分掌握技巧的他，很快的就能與女主角完美共舞，讓大家直讚他充滿天份，JJ也笑說自己有點跳出了興趣。