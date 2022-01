JJ林俊傑推出單曲〈Like You Do〉MV。(華納音樂提供)

JJ林俊傑推出單曲〈Like You Do〉MV。(華納音樂提供)

JJ林俊傑推出單曲〈Like You Do〉MV。(華納音樂提供)

JJ林俊傑單曲〈Like You Do〉MV因為疫情影響不斷更動拍攝計畫,最後選在新加坡完成,同時也是JJ第一支完整在新加坡拍攝的MV。令人驚喜的是,這次MV故事以奇幻非寫實風格為主軸,彷彿夢境與現實交錯之間讓JJ化身略帶科技感的「變種人」,而在古建築物中進行拍攝時甚至出現蝙蝠飛過,讓JJ直呼「超應景」。

JJ在2020年底發行概念專輯《倖存者 • 如你》(Drifter • Like You Do)雙EP,去年讓歌迷朋友投票選出一首英文歌曲進行MV拍攝,〈Like You Do〉高票獲選,相隔一年MV終於出爐,JJ表示一直沒有忘記跟歌迷們的約定,並表示這次MV其實早在去年5月就開始規劃,但過程一度遇到疫情爆發於是延宕拍攝計畫。

疫情期間,JJ回到家鄉新加坡,也因此團隊決定在當地重啟計畫,完成了這支延遲了近一年的〈Like You Do〉MV,JJ開心表示:「很少在新加坡拍MV,這應該是我出道以來的第二次,第一次是在機場拍〈對的時間點〉;這次應該是我第一支完整且從頭參與到尾的MV!」

MV故事一開始,JJ在一個奢華的大房間裡驚醒,感到頭痛欲裂之餘,也困惑著自己經歷了什麼。在片段式的畫面裡,他依稀想起和女孩相處的情境,過程中女孩帶領著他到處冒險,兩人甚至浪漫的共舞著,時空交錯之間分不清虛實情節。然而沒想到,就在四下無人的廢墟中,女孩卻突然的朝著他的頸部咬了一口,原來女孩是「變種人」,JJ在過程中一點一滴的踏入圈套,渾然不知這一切其實都是包裹著美麗糖衣的陷阱。故事結尾JJ也幻化為同類,為劇情埋下了伏筆。

JJ這次難得在新加坡拍攝MV,雖然從小生長在新加坡,他卻笑說自己對一切甚至包括場景都感到新鮮:「從出道之後從來沒有這麼長時間待在家,發現原來新加坡有這麼多我不知道的地方,有種重新認識家鄉的感覺!」而令人驚喜的是在古建築裡拍攝到一半時,竟然真的有蝙蝠從場景角落中竄出,讓JJ驚呼跟劇情不謀而合,表示:「太應景了!」

此外,這次MV中JJ甚至首度挑戰Salsa舞,鮮少跳舞的JJ,甚至還請到自己的高中同學現場教學,充分掌握技巧的他,很快的就能與女主角完美共舞,讓大家直讚他充滿天份,JJ也笑說自己有點跳出了興趣。