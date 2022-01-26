嘉縣消防局首發「虎力勇猛男桌曆」。(消防局提供／張亦惠嘉縣傳真)

嘉縣消防局首發「虎力勇猛男桌曆」。(消防局提供／張亦惠嘉縣傳真)

嘉縣消防局首發「虎力勇猛男桌曆」。(消防局提供／張亦惠嘉縣傳真)

嘉義縣消防局今年首度發行「虎力勇猛男桌曆」，由各分隊16位男女隊員重裝上鎮，在嘉義縣各觀光亮點秀出平時訓練成果，今天舉行桌曆發表會，現場展示消防全新裝備及健美形象，超吸睛。

參加拍攝4位消防員輕鬆舉起議員林緗亭、劉雅文，連120公斤重的水上救生協會理事長呂文正都被抬起，大家現場直呼「好厲害」。大美分隊消防員邊紀宸說，練健美增加肌耐力，對平時工作勤務很有助益，還能防受傷，平時會在分隊訓練，認為運動風氣提升對消防員的工作有幫助。

「消防人員團結的是心，不團結的是他的腹肌」消防局長呂清海說，消防局不單只是要展現消防人員平常自我訓練的體魄，最重要的是呈現「團結強韌的內心」，希望藉由桌曆讓更多民眾看到消防局專業的裝備、形象與努力，也讓向來給人剛硬印象的消防，展現鐵漢柔情的一面。

首發桌曆呈現「救護」、「救助」和「專業」3個主題，有16位隊員入鏡，分別與中央廣播電台民雄分台日式招待所、國家廣播文物館、朴子水道頭、太平雲梯、犀牛裝置藝術及茶園，展現強壯的體魄外，也讓民眾看到知名的嘉縣觀光亮點。

嘉義縣長翁章梁說，社會對消防員有很高的期待，救護和救火工作非常辛苦，感謝大家自律、自我鍛鍊，才能應付上山下海的艱難工作，這次消防局以桌曆和鄉親互動，非常有創意，也讓大家看到消防員不同的一面。