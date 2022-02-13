剛把「大鬍子」哈登換來的七六人，目前看來還不需要哈登幫忙！七六人明星中鋒恩比德13日貢獻全場最高40分，外加14籃板、10助攻的大三元數據，帶領七六人103比93轟翻近況極佳的騎士，目前七六人34勝22敗，仍居東區第5。

哈登與米爾沙普還在體檢階段，目前還沒前往七六人報到，不過七六人一開打就靠恩比德的強勢表現，輕鬆擴大領先差距到雙位數，儘管騎士努力追分，打到末節縮小差距到8分，可惜恩比德隨即上場穩住戰局，幫助七六人留住主場勝果。

除了恩比德大三元表現，七六人先前堅持不肯放入哈登交易的馬克塞，也拿16分、2助攻與2籃板，托必亞斯哈里斯11分、5籃板，接下來就等哈登通過體檢(反正他之前也在裝傷)，最快可在16日七六人主場遭遇塞爾提克比賽正式上場。

反觀騎士以傷癒復出的加蘭27分最高，賈瑞特艾倫13分，歐斯曼12分，莫布利與利佛特各有11分，洛夫此役表現低迷，全場投5中1，含三分球投4中0，只拿2分、2籃板，也讓騎士向來傲人的板凳火力蕩然無存，自然沒辦法反撲。