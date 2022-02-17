Tiffany珠寶與NBA籃球有著深厚淵源，數十年來一直為NBA打造歐布萊恩總冠軍獎盃，如今Tiffany推出一款經典Tiffany藍色的限量籃球，是品牌與藝術家Daniel Arsham攜手合作的新作品，這款籃球僅在俄亥俄州克里夫蘭市StockX Factory販售，是品牌與克里夫蘭騎士隊攜手打造的期間限定店。

限量版的Tiffany & Co. x Daniel Arsham x Wilson籃球。（Tiffany & Co.提供）