夢幻TIFFANY籃球 讓時尚咖熱血了 20:032022/02/17 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 限量版的Tiffany & Co. x Daniel Arsham x Wilson籃球。（Tiffany & Co.提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Tiffany珠寶與NBA籃球有著深厚淵源，數十年來一直為NBA打造歐布萊恩總冠軍獎盃，如今Tiffany推出一款經典Tiffany藍色的限量籃球，是品牌與藝術家Daniel Arsham攜手合作的新作品，這款籃球僅在俄亥俄州克里夫蘭市StockX Factory販售，是品牌與克里夫蘭騎士隊攜手打造的期間限定店。 限量版的Tiffany & Co. x Daniel Arsham x Wilson籃球。（Tiffany & Co.提供） 渣打攜手網家 搶攻電商中小企業融資 NBA》頻頻為人權發聲 坎特驚獲諾貝爾和平獎提名 #籃球 #Tiffany #NBA #攜手 #克里夫蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳愛東台灣 第一銀行攜手羅東聖母醫院成立「澳花醫療復健中心」 18:262022/02/16 財經 蝦皮購物攜手「台北國際動漫節」 明加碼滿999元即享85折優惠 22:072022/02/16 生活 NBA》湖人拒絕火箭沃爾與伍德的報價 下賽季陣容不變 13:292022/02/17 體育 亞昕攜手建築大師柯宏宗 推新莊副都心「日系城中城」 09:002022/02/17 房市新訊 哈登缺席全明星 騎士艾倫遞補圓夢 04:102022/02/16 運動天地 髮品代理商提碁攜手名模王麗雅 用路跑獻愛公益 20:022022/02/16 生活 金屬中心攜手上緯新能源 舉辦「浮式風機本土產業鏈推動交流會」 11:102022/02/17 財經 晟田攜手高雄經發局 多元發展航太和半導體設備產業 09:512022/02/17 財經 NBA》玻璃屬性大爆發 鵜鶘錫安威廉森恐二度動手術 09:002022/02/17 體育 NBA》不想得罪大陸市場？火箭買下坎特隨即釋出 18:562022/02/16 體育 邱鋒澤攜手呂爵安KKBOX異地共演 許富凱首登風雲榜成就解鎖 13:542022/02/16 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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