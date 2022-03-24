機電大廠看準綠能儲能發展及用電大戶企業減碳需求，紛給投入此商機。大同（2371）是國內目前唯一家取得台電AFC標案、電力交易平台資格的業者，力拼在2025年達300MW儲能參與量目標，子公司大同智能日前取得售電業執照，進軍綠電交易。

大同整合了大世科、大同智能等關係企業參加智慧城市展高雄場，展出零碳整合管理系統、儲能與再生能源、用電大戶解決方案，AFC調頻備轉輔助服務、太陽能維運健診服務、智慧能源管理系統等。大同指出，將提供企業創能、儲能、節能三方面全方位解決方案，協助台灣能源轉型。

大同為國內唯一提供台電1MW AFC雙邊合約案場、4MW日前輔助服務案場之的儲能系統整合大廠，台電年初已將2025年儲能目標上調1000MW，大同將力拼2025年達到300MW儲能參與量。

除了提供企業零碳整合管理系統解決方案外，在創能服務上，未來用電平均契約容量5,000kW以上、須自備10％再生能源，針對用電大戶推出從設置再生能源及儲能系統，到綠電交易諮詢及服務多元化解決方案。大同已有超過1千個太陽能電廠建置及維運經驗，也提供太陽能維運健診服務，子公司大同智能進軍綠電交易，將可同時扮演綠電開發、銷售及營運商角色。

在儲能服務方面，隨著再生能源供電比例攀升，儲能肩負穩定電力重責大任，透過再生能源結合儲能系統運用，可儲存再生能源供其他時段利用，或協助調節電網用電供需平衡。未來大量再生能源併網，可透過AFC調頻輔助服務，藉由儲能充放電特性來調整電網頻率，維持供電品質。

在節能服務方面，大同已是國內智慧電表的主要供應商，未來將積極開拓國外市場，除了陸續以大同品牌智慧電表供應日本八家電力公司，也已將大同智慧電表外銷至泰國與馬來西亞市場。