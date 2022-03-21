克里夫蘭新球季重新出發，他們不再是印地安人，改稱守護者隊。台灣好手張育成維持好手感，連續兩戰安打，20日更繳出春訓首轟。守護者與運動家全場合計29支安打（5支全壘打），最後9比9打成平手。張育成累積5打數2安打2打點，打擊率0.400。

張育成擔任先發二壘手，打第七棒，他在第2局上半擊出陽春全壘打，攻下全隊第1分。他此戰3打數1安打，第6局他打成內滾，靠著野手選擇上壘，然後隊友連續安打將他送回，攻下全隊第3分，原先落後的守護者也在該局超前比數。張育成打完6局之後退場。

2019年6月底的大聯盟首秀之後，張育成在2020年、2021年都擠進開季名單。他去年18場熱身賽有4轟、10打點、打擊率0.282的最佳表現，獲得總教練讚賞。

張育成去年打得很掙扎，到5月底的時候僅有0.160打擊率，他在7月初遭下放小聯盟，8月中旬才回歸。沒想到回歸之後張育成變得判若兩人，當月10戰繳出0.323打擊率、1.235攻擊指數，整個9月份他也保持相當好的狀態（打擊率0.271）。今年陣中出現許多新秀，張育成若要擠上大聯盟，春訓的表現非常重要，他目前兩戰累積1轟、2打點，1支二壘打。