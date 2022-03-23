大聯盟春訓熱身賽開打，我國好手張育成代表克里夫蘭守護者出賽，今天的比賽他以先發7棒鎮守三壘，並再次繳出好成績，敲出2支安打含1支二壘長打，為球隊攻下2分打點，目前打擊率高達.571、長打率1.286，若能延續好表現，開季除了在大聯盟登場，還有望得到更多出賽機會。

#Guardians INF Yu Chang is 2-2 today with a double and 2 RBI's.



Updated numbers: 4-7 3R 2(2B) 1HR 4RBI .571 AVG — Guardians Prospective (@CleGuardPro) March 22, 2022

今天守護者對上教士，最後以6：1擊潰對手，球隊於2、4、5、6局都攻下分數，張育成2打數貢獻2安打2分打點。2局在二壘有人時敲出二壘安打，幫助守護者取得2：0領先，第4局同樣碰上二壘有人局面，再度敲出關鍵安打送回1分，6局則選到保送上壘，靠隊友安打跑回本壘得分。

此戰張育成表現完美，3次打擊都上壘，而他最近其實都維持絕佳手感，21日對運動家比賽就敲出首轟，那天他擔任第7棒二壘手，3打數1安打含1轟，有1分打點、跑回2分。3月18日首次出戰，同樣敲二壘安貢獻打點，目前3場累積7打數4安打含2支二壘安、1支全壘打，有4分打點，手感超火燙！