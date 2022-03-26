台灣選手張育成又在熱身賽開轟，而且這次是滿貫炮。守護者（舊名印地安人）26日春訓對戰巨人，張育成擔任先發三壘手打第3棒，他很少打這麼前面的棒次，結果6局上滿壘時他獲得打擊機會，一棒把球轟到右外野牆外，滿貫全壘打！巨人被打得很慘，守護者終場10比2獲勝，張育成單場進帳雙安、4打點。

這是張育成本季春訓最猛的一仗，春訓出賽5場，13打數累積6安打、2轟、8打點，打擊率0.462，整體攻擊指數是誇張的1.577。

第6局上，守護者6比2領先，兩位打者獲得四壞球上壘，加上1支安打弄成滿壘。巨人沒有換投手，被張育成上來一棒就轟成滿貫炮，比數也擴大到10比2。張育成6局上打擊結束之後退場，他另外在第4局擊出一壘打，4打數2安打。

守護者打擊火力凶猛，單場4支全壘打轟下10分。二壘手克里梅特（Ernie Clement）也很早進入狀況，打擊率0.583、整體攻擊指數1.538幾乎和張育成不相上下。

2019年6月底的大聯盟首秀之後，張育成在2020年、2021年都擠進開季名單。他去年18場熱身賽有4轟、10打點、打擊率0.282的最佳表現，獲得總教練讚賞。今年如果拿到更好的成績，有機會連3季闖進開季名單。