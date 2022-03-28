正在等待與洋基續約的「法官」賈吉（Aaron Judge）為自己贏得了一些談判籌碼，他28日熱身賽對戰海盜，繳出單場雙響炮、3打數3安打的完美表現，幫助洋基以7比4獲勝。洋基投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）說：「這很可怕，感覺他根本沒怎麼用力，他輕輕彈了一下就把球轟個老遠。」

洋基的新同學唐納森（Josh Donaldson）首打席全壘打，接著第3棒的賈吉敲了一壘打，但被史坦頓（Giancarlo Stanton）雙殺打連累一起出局。第3局捕手東岡（Kyle Higashioka）擊出全壘打之後，賈吉也追加1發陽春炮，這一發直接飛越了中外野的「瞻球屏幕（batter's eye）」。

5局下，唐納森保送上壘，賈吉再敲的這一轟因此成為兩分炮，單場雙響炮！這一擊相當重，雖然是推打的反方向全壘打，官方統計的初速114.5英里，向右外野飛了382呎。依照2015年以來的例行賽統計，初速達到115英里以上（185公里）的強力全壘打數量，史坦頓排名第1，賈吉第2，

總教練布恩（ Aaron Boone）也為賈吉的第2轟振奮不已，稱讚他沒有被合約影響到心情。賈吉春訓打擊率0.357，攻擊指數高達1.429，球迷紛紛在官方推特喊話：「快點續約他啊！」「請洋基乖乖掏錢吧。」為了專心比賽，賈吉表明不會在例行賽中途談論續約，洋基球團在開季前只剩幾天可以與他簽約。洋基此戰派出王牌投手寇爾（Gerrit Cole），寇爾兩局飆5K，但是被打4分。