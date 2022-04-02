紐約大都會王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom）2日確定將要停機4個星期，他的右肩問題經過核磁共振檢查之後，肩胛骨被發現有應力性反應，是長期累積的疲勞導致發炎。4周之後狄葛朗預計還要練投1個月，也就是60天傷兵名單，最快恐怕6月初才能回歸賽場。

總管艾普勒（Billy Eppler）公開表達他的失望：「天有不測風雲，每個人、每支球隊都難免遭遇不幸。我們肯定希望他在開幕戰登板，但我們明白這是球隊必須面對的事。他很失望，大家都很失望。他是個堅韌的人，我們會盡一切能力幫助他，時間可以療傷。」

狄葛朗前日練投時告知球隊自己的右肩膀後面感到緊繃，他在春訓先發兩場，總計5局送出10次三振，自責分率1.80。狄葛朗被安排為8日例行賽開幕戰的先發投手，如今大都會可能尋求2號先發薛爾瑟（Max Scherzer）代替。

總教練修瓦特（Buck Showalter）說：「狄葛朗是優秀的投手，我們將失去他一陣子，但這也是讓其他人挺身而出的一個機會。天沒有塌下來，只是在下雨。」大都會內部還有先發投手可以補缺，總管艾普勒表示將不會另外再買投手。狄葛朗今年33歲，他上季因為手肘發炎只先發15場，但表現優異仍獲得賽揚獎選票，本季年薪3550萬美元（新台幣10.2億）。