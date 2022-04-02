今天大聯盟春訓熱身賽場上多了一位台灣好手，20歲我國好手鄭宗哲臨時被海盜叫上大聯盟支援，他在對藍鳥比賽替補登場，於9局下半轟出中外野方向3分全壘打，這一轟驚豔全場，也為他大聯盟首秀帶來好采頭，《MLB Taiwan 美國職棒大聯盟》臉書特別放上影片，連張育成都來恭喜他！

Tsung-Che Cheng - Pittsburgh Pirates (1)* pic.twitter.com/601oHLCoA1 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) April 1, 2022

鄭宗哲本場比賽7局上登場守二壘，此局雙方打得激烈，各有2分進帳，鄭宗哲8局進行首次打擊，可惜以滾地球出局。9局下半海盜以3：6落後藍鳥，這時鄭宗哲繼續上場，在1人出局時選到1好2壞，鎖定安東尼卡斯楚(Anthony Castro)接近紅中的一球奮力出棒，球飛向中外野，對方野手跳起仍接不到。

這棒送回泰勒戴維斯(Taylor Davis)和(Bligh Madris)，為球隊轟下3分，最終海盜以6：6和藍鳥打成平手，他無疑幫球隊討回顏面，更讓球隊見識到他的身手。鄭宗哲畢業於高雄普門高中，2019年以38萬美元(約台幣1185萬元)合約加盟海盜，2021年於新人聯盟出賽，也曾到哥倫比亞聯盟打球，今天是他首次登上大聯盟舞台！