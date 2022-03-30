大聯盟春訓熱身賽正激烈開打，除了我國好手張育成，上季美聯MVP得主大谷翔平表現受到萬眾矚目，而今天他擔任天使開路先鋒敲出春訓第2轟，還是一支反方向的2分炮，球一路飆向左外野，此外天使全隊火力也相當旺盛，最後以8：2宰制洛磯。

大谷翔平上季轟出46發全壘打，火力驚人，本季聯盟施行全面DH制，並讓先發投手下場繼續打擊，都讓外界對大谷翔平的打擊有更大期待，而他也不負眾望，在春訓就開始展現強打實力，先在27日首打席開轟，此戰隔三天再度送出全壘打。

5局上半天使二壘有人，大谷翔平在2好2壞時揮棒，敲出一支反方向左外野2分炮，該球飛行距離有367英尺，擊球初速則是104英里，今天大谷翔平總計2打數1安打貢獻2分打點，選到1次保送，目前打擊率是優秀的.286，熱身賽7場14打數4安打含2轟、5打點，選到6次保送。

大谷翔平將在4月1日開幕戰擔任先發投手，很有機會以「二刀流」身份上場，他們要在家裡面對上季美聯冠軍太空人，而目前太空人還未排出先發，今天他們派剛傷癒復出的老將韋藍德(Justin Verlander)投球，他繳出4局6K無失分表現，熱身賽連3場先發都沒有失分，開季表現同樣令人期待。