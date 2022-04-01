今天在MLB熱身賽場上天使以10：5擊退釀酒人，此戰大谷翔平以聯盟新出的「二刀流條款」身份出賽，擔任先發投手兼首棒指定打擊，他在投球表現上有待加強，3.1局失掉3分(2分自責分)，但飆出159公里火球，2局上半也幫自己打下1分，最後更因球隊瘋狂得分拿下勝投，這是他的春訓首勝。

大谷此戰主投3.1局飆出4K失掉2分自責分，另有3次保送，首局他先登場打擊沒上壘，不過隊友超級給力串聯攻勢，幫他取得2：0領先。但1局下半大谷就遇亂流，被亞當斯(Willy Adames)擊出二壘安打失掉2分。而在2局上大谷敲出滾地球送回隊友韋德(Tyler Wade)再度討回領先。

第3局上天使又攻下2分取得5：2領先，可惜4局下大谷沒有穩住優勢，投出2次保送加上隊友守備失誤被攻佔滿壘，此時教練將他換下場。緊接著釀酒人捕手納瓦耶茲(Omar Narvaez)敲出高飛犧牲打拿到1分，追成3：5，不過此分並不算大谷責失分，加上天使於5局上狂灌5分奠定勝基，大谷幸運取得勝投。

大聯盟本季施行「全面DH制」，同時跟進宣布二刀流條款，這個新規則將使先發投手下場休息後，仍可以指定打擊身份繼續打擊，這對聯盟中的「強投強打」型球員非常有利，幾乎是為當今最強二刀流大谷制定。今天對釀酒人比賽也是他首度「練習」這個規則，最後他在投打兩端都有表現，順利取勝。